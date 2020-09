Gesundheitsminister Anschober: "Après Ski im Sitzen"

Der Gesundheitsminister will sein Verhalten auf Nachfrage von Presse-Chefredakteur Rainer Nowak. (Ist das Entschuldigen eine Art Van der Bellen-Taktik?) nicht als "Taktik" gewertet wissen. Er sei so. Vehement werde an einem möglichen Wintertourismus gearbeitet. Bereits kommende werde es Treffen mit der Tourismus- und Seilbahnwirtschaft und Gastronomie geben.

Après Ski werde es nur "unter klaren Rahmenbedingungen, wenn nur im Sitzen und nicht an der Bar geben." In Gondeln und Seilbahnen werde es Mund-Nasen-Schutz-Verordnungen und Abstandsregeln geben. Die Frage sei: Gibt es eine Balance, was viele Menschen in dem Land gerne tun und der Gesundheit? Die Maßnahmen werden davon abhängen, ob es sich um eine offene oder geschlossene Gondel handelt.

Hält Prognose für Impfstoff 2021?

Rudolf Anschober ließ jüngst wissen, dass er bereits Anfang 2021 mit einem Impfstoff rechnet - au contraire zu anderen Ländern wie Experten. Anschober hält an seiner Prognose fest, dass die Chance auf einen Impfstoff Anfang 2021 besteht.