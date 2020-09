Wahlkampf in Wien: Hebein will Blümel überholen

Hebein hält aber auch nicht mit Kritik an Finanzminister Gernot Blümel hinter dem Berg, der in Doppelfunktion auch als Spitzenkandidat der ÖVP-Wien fungiert. „Es gibt einen Spitzenkandidaten, der sich einbildet, mit blauem Kampfvokabular auf Stimmenfang gehen zu müssen“, sagt sie. Und überhaupt betreibe die türkise Partei „Retro-Politik“, die es in Wien zu verhindern gelte. Sie will Blümel bis zum 11. Oktober noch überholen: „Es geht um Platz zwei“, sagt die grüne Spitzenkandidatin in ihrer Rede.