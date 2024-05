Neos-Kritik: Regierung bei Schulgesundheit im Blindflug unterwegs

Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist der Regierung nicht einmal klar, wie es um die schulgesundheitliche Versorgung durch die Schulärzte derzeit überhaupt bestellt ist.

Mitschuld daran sind – wie so oft – die zersplitterten Kompetenzen im Bildungsbereich. Das zeigt die Beantwortung einer aktuellen Anfrage der Neos an das zuständige Bildungs- und Gesundheitsministerium.

So wollten die Pinken unter anderem wissen, an welchen Schulen es in den vergangenen drei Jahren eine schulärztliche Betreuung gab. Mangels vorliegender Daten konnte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dazu keine Auskunft geben. Die Antwort von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) fiel allerdings auch ziemlich karg aus. Man könne lediglich für den Bereich der Bundesschulen Aussagen treffen.