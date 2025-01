Was eine Zuckersteuer auf Getränke bringt

Neben der Erhöhung vo n Steuern auf Alkohol und Nikotinprodukte ist daher eine eigene Zuckersteuer auf Getränke (insbesondere Softdrinks) im Gespräch, wie es sie in zahlreichen Ländern bereits gibt. Mit durchaus positiven Effekten, wie eine jüngst veröffentlichte Analyse der Gesundheit Österreich GmbH zeigt. Zumindest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Somit ist es nur naheliegend, dass in den Koalitionsverhandlungen nach Wegen gesucht wird, hier lenkend einzugreifen. Im Sinne der öffentlichen Gesundheit, aber auch vor dem Hintergrund des enormen Sparbedarfs im Budget.

Zeit für Umstellung

Bewährt habe sich auch der etwa in Großbritannien verfolgte Ansatz, zwischen Ankündigung und tatsächlicher Umsetzung der Steuer so viel Zeit verstreichen zu lassen, dass die Hersteller den Zuckergehalt in ihren Produkten von sich aus reduzieren können, um der Steuer zu entgehen.

Die wirksamste Strategie sei aber die Kombination einer Zuckersteuer mit einer Subventionierung gesünderer Lebensmittel. Davon würden vor allem sozioökonomisch schlechter gestellte Gruppen profitieren.