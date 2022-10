Geschwächte Korruptionsjäger? Lage im BAK kaum verbessert

Es war einigermaßen alarmierend, was eine pensionierte Abteilungsleiterin des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK) vergangenen Woche im ÖVP-U-Ausschuss ausgesagt hatte: Im BAK seien Leitungsjobs stets mit ÖVP-nahen Personen besetz worden, die Qualifikation der Bewerber sei nachrangig gewesen. Sie selbst habe nicht zu den „politisch loyalen Personen“ gehört und sei deshalb nicht erwünscht und nicht im „innersten Kreis“ gewesen, schilderte die Ex-Vertragsbedienstete.

Zur Erinnerung: Es geht hier um eine der wichtigsten Institutionen zur Korruptionsbekämpfung. Doch ausgerechnet in Zeiten, in denen Korruption in Österreich zunehmend zum Thema wird, ist das BAK immer mehr zum Sorgenkind geworden.

Hauptproblem: die geringen Personalreserven. Laut Website des Innenministeriums hat derzeit nur eine von drei Abteilungen eine fixe Leitung, eine weitere wird interimistisch geleitet, eine dritte ist ganz ohne Führung. Von zehn Referaten sind aktuell sechs ohne Leitung.

Seit Juli hat das BAK mit Otto Kerbl fix einen neuen Direktor. Zuvor hatte dieser das Amt zwei Jahre lang nur interimistisch geleitet, nachdem Direktor Andras Wieselthaler nach dem Bekanntwerden pikanter Vorwürfe (er soll etwa nur mit einem Bademantel bekleidet im Büro gesessen sein) versetzt wurde.

Die Neos gehen davon aus, dass das alles kein Zufall ist, sondern Methode hat. „Seit ‚Ibiza‘ wurde die Anti-Korruptionsbehörde im BMI geschwächt“, sagte Stephanie Krisper, Neos-Sprecherin für Inneres im Sommer.

Aus diesem Grund haben die Neos nun per parlamentarischer Anfrage den aktuellen Zustand des BAK abgefragt.