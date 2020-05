Gesamtschule: Spaltpilz für Schwarz-Grün

sagt Harald Walser, Vorarlberger und Grünen-Bildungssprecher, zum KURIER. "Die ÖVP muss sich offenbar erst daran gewöhnen, dass sie fortan nicht die alleinige Deutungshoheit über Vereinbarungen hat."

Auch Grünen-Landessprecher Johannes Rauch versuchte gestern einen Pflock einzuschlagen: Der im Regierungspakt fixierte "Schulversuch" müsse natürlich großflächig umgesetzt werden: "Das kann das ganze Land sein, es kann aber auch der Ballungsraum Rheintal mit inzwischen 280.000 Einwohnern sein."

Und Rauch weiter: Vorarlbergs Schulversuch dürfe sich nicht auf eine Kleinregion beschränken, sondern müsse zwei Drittel bis drei Viertel des Landes einwohnermäßig abdecken, so der Grünen-Chef zum KURIER. "Das ist auch Konsens der Regierungsparteien. "

Konsens? Der klingt wohl anders. Dass die schwarz-grüne Koalition an der für heute geplanten Abstimmung der grünen Landesversammlung noch scheitern könnte, gilt trotzdem als unwahrscheinlich. So wird zwar Feldkirchs Stadträtin Marlene Thalhammer gegen den Pakt stimmen. Sie selbst wähnt sich aber in der Minderheit.

In der Bundes-ÖVP, die derzeit Reform-Ideen für den Bildungssektor sammelt, kommentiert man den Richtungsstreit im Ländle noch vorsichtig. "Die Vorarlberger denken über Innovationen nach. Wir alle wollen die beste Schule für jedes Kind", ließ der in der ÖVP für Bildung zuständige Staatssekretär, Harald Mahrer, ausrichten.