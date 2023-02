Gerichtspräsident zeigt Lücken in der Korruptionsbekämpfung auf

Der Präsident des Innsbrucker Oberlandesgerichts, Wigbert Zimmermann, sieht weiter offene Baustellen bei der Korruptionsbekämpfung in Österreich. Es gebe hierzulande nach wie vor ein „Problem“, „wenn man die letzte, jüngere Vergangenheit ansieht“, sagt er im APA-Interview. Um eine Lücke zu schließen, drängt er auf den Beschluss des Transparenzgesetzes.

Zimmermann sprach sich außerdem auch für eine Diskussion über die Befangenheitsregelung von Verfassungsrichtern aus.

GRECO-Bericht zeigt "grobe Mängel" auf

Zimmermann, der vergangenen Herbst sein Amt als OLG-Präsident angetreten hat, bezieht sich auf den noch nicht offiziell veröffentlichten Bericht der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO). Dieser zeigt grobe Mängel bei der Bekämpfung und Prävention von Korruption auf. Der Jurist sieht Österreich durch die von der Regierung vorgelegte Reform des Korruptionsstrafrechts zwar auf einem „guten Weg“- allerdings sei „vieles noch ungelöst“.

Das Transparenzgesetz bzw. das Informationsfreiheitsgesetz seien „breit diskutiert, aber noch nie beschlossen worden“. Justiz und Bundesbehörden seien hier „sehr offen. Die großen Bremser sind aber die Gemeinden und regionalen Gebietskörperschaften, die einen riesen Mehraufwand befürchten“. „Es wäre höchst an der Zeit, das Amtsgeheimnis aufzugeben“, ist Zimmermann überzeugt. Man müsse die Situation „umdrehen“, dass „grundsätzlich alles offen und transparent ist und man aber Ausnahmen schafft, wie zum Beispiel im Familienrecht. Das ist nichts für die Öffentlichkeit“, schlägt der Präsident vor.

Personalbestellung bei Justiz reformiert

Kein gutes Licht wurde in den vergangenen Jahren auch auf Vorgänge innerhalb der Justiz geworfen, nachdem etwa der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek und der Wiener OStA-Chef Johann Fuchs selbst Strafverfolgungen ausgesetzt waren bzw. sind und der Verdacht besteht, dass die Bestellung von OGH-Vizepräsidentin Eva Marek zur Leiterin der OStA Wien im Jahr 2014 parteipolitisch motiviert gewesen sein könnte. Man habe die Kritik „ernst genommen“, indem die Bestellungsverfahren von Präsidentin bzw. Vizepräsidentin des OGH und die richterlichen Auswahlverfahren reformiert wurden. Dies würde der Justiz nun „guttun“.

Interessenskonflikt bei Verfassungsrichtern

Einen möglichen Interessenskonflikt sieht Zimmermann im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit, wenn Richter gleichzeitig - wie derzeit üblich - als Anwälte arbeiten. Zuletzt geriet die Arbeit des Verfassungsrichters Michael Rami in die Schlagzeilen, der einst auch FPÖ-Politiker und zuletzt beispielsweise den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister vertreten hat. „Von der Gesamtoptik her ist das nicht optimal“, gibt Zimmermann zu bedenken. „Wir sollten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir das in Zukunft gestalten“ sagt er und bringt eine Befangenheitserklärungspflicht ins Spiel, wie es sie bereits de facto in der ordentlichen Gerichtsbarkeit gebe.