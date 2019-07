Geldgeber will Zuwachs sehen: Pinke unter Erfolgsdruck

Das unterstreicht auch die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. „Eine Partei wie die Neos wird nie 25 Prozent bekommen. Der Platz für Liberale ist in Österreich traditionell sehr klein.“

Daher müssten die Neos nach Aufmerksamkeit trachten. Und das gelinge ihnen eigentlich gut. Stainer-Hämmerle: „Neos sind mit Meinl-Reisinger strukturierter und schlagkräftiger geworden. Ich bewundere manchmal, wie so eine kleine Partei so prompt inhaltliche Forderungskataloge und Konzepte bei der Hand hat, während die große SPÖ dafür oft Wochen braucht und Konzepte nur ankündigt.“

Den Neuzugang auf der Neos-Kandidatenliste für die Nationalratswahl, Ex-KURIER-Chef Helmut Brandstätter, beurteilt Bachmayer so: „Bei älteren Christlichsozialen sind die Neos nicht so gut aufgestellt. Brandstätter ist bekannt, kompetent und fesch, in dem Wählersegment der älteren Christlichsozialen kann er schon etwas bringen.“ Ob es so viel sein wird wie Irmgard Griss – „den berühmten halben bis einen Prozentpunkt“ –, werde man sehen, meint Bachmayer.

Stainer-Hämmerle sagt, Brandstätter bringe Aufmerksamkeit, es gebe aber auch Risikofaktoren: „Ob Neos und Brandstätter lange miteinander glücklich werden, wird sich erst herausstellen, wenn einmal die Parteilinie einzuhalten ist.“