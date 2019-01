Geistig abnorme Rechtsbrecher: Reform soll bis Ostern starten

Das Justizministerium will bis Ostern die lange angekündigte Reform im Maßnahmenvollzug in Begutachtung schicken. Das erklärte eine Sprecherin am Dienstag gegenüber dem KURIER.

Die Strafanstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher platzen mit aktuell 973 untergebrachten Menschen aus allen Nähten. Eine zielgerichtete Betreuung sei nach dem starken Anstieg in den letzten Jahren nicht mehr gegeben, heißt es im Problemaufriss eines entsprechenden Infoblatts. Auch die Kosten stiegen offenbar drastisch.