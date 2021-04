Gegen "herzlose Politik von Kurz": SPÖ plakatiert riesiges rotes Herz

Die SPÖ hat am Montag in Wien ein riesiges rotes Herz plakatiert. Das auf einer Hausfassade auf einer Fläche von 230 Quadratmetern aufgebrachte rote Herz steht für soziale Gerechtigkeit, Bildungschancen und für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung. Die SPÖ will damit der "herzlosen Politik" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seiner türkis-grünen Regierung entgegentreten.

Angebracht wurde das große rote Herz an jener Hausfassade an der linken Wienzeile, an der zuvor die Initiative "Courage - Mut zur Menschlichkeit" mit einem überdimensionalen Wandplakat, das eine Karikatur von Kurz ohne Herz abbildet, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Diesen zivilgesellschaftlichen Protest will die SPÖ nun mit ihrer Aktion aufgreifen.

Die SPÖ macht die Regierung verantwortlich für Impfversagen, Wirtschaftseinbruch und Rekordarbeitslosigkeit. Die Regierung sei abgetaucht, die ÖVP mit Ermittlungen rund um ihre Skandale ausgelastet. "Während man sich dort aufopferungsvoll um Posten für Mitglieder der türkisen 'Familie' sorgt, werden immer mehr Menschen zurückgelassen", hieß es in einer Aussendung. Dem setze die SPÖ eine verantwortungsbewusste Politik mit sozialem Gewissen, Anstand und Respekt entgegen.