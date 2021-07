Für SPÖ kann Kanzler nicht gleichzeitig auf Anklage- und Regierungsbank sitzen

Kann ein Regierungschef auch ein Angeklagter sein? "Ja, selbstverständlich", geht es nach Bundeskanzler Sebastian Kurz wie er in einem Interview mit "Bild live" sagt. Der ÖVP-Chef will auch bei einer Anklageerhebung gegen ihn im Zuge einer vermeintlichen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht zurücktreten. Schließlich, so Kurz, sei bei solchen Anklagen „nie etwas dran“ gewesen und sie hätten sich "alle als falsch herausgestellt“.