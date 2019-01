Frühstart in den Wiener Wahlkampf

Die bewährte Strategie seines Vorgängers Michael Häupl, der gerne den Kampf um die Stadt zwischen SPÖ und FPÖ inszenierte, hat Ludwig nur geringfügig adaptiert: Es geht nicht mehr nur gegen Blau. Sondern gegen Türkis-Blau.

Tatsächlich dürfte Ludwig nicht ganz falsch liegen. Türkis und Blau nehmen ihn derzeit in Wien in die Zange. Aktuellstes Beispiel: Die ÖVP startete ihre „Gemeindebau-Kampagne“ und fischt damit wie die FPÖ in roten Gewässern. (Quasi im Vorbeigehen verunglimpfte sie die SPÖ dabei als „Arbeitslosenpartei“.)

Der SPÖ schadet das nicht: Nach einem Tief im Vorjahr liegt sie in Umfragen bei 37 bis 39 Prozent. Das ist fast so viel wie bei der Wahl 2015. Mit Rückenwind aus dem Bund segelt die ÖVP derzeit auf 14 bis 17 Prozent (2015: 9,2 Prozent). Das geht zulasten des Juniorpartners im Bund: Die FPÖ stürzt in Umfragen (von knapp 31 Prozent) auf 24 bis 25 Prozent ab. Wohl mit ein Grund, warum sich blaue Funktionäre dieser Tage in der Aggressivität ihrer Wortmeldungen zu übertrumpfen versuchen.