Philosoph Liessmann: "Frieren ist das eine, Sterben ganz was anderes"

Nützen die Sanktionen daher viel zu wenig?

Liessmann: Solange wir vermitteln können, dass unsere Entbehrungen letztlich erfolgreich sind, kann man den Menschen sehr viel zumuten. Aber wenn Menschen dann lesen, dass wir das russische Öl boykottieren und dieses Öl dann über drei Drittländer zum Preis von drei Euro wieder in unseren Tankstellen landen – dass es der einzige Effekt der Sanktionen ist, dass Russland dreimal so viel verdient und wir dreimal so viel zahlen müssen, dann ist es den Menschen wahrscheinlich schwer begreiflich zu machen, wie sie hier mit diesen Sanktionen umgehen sollen.

Könnte im Herbst eine noch viel stärkere Spaltung der Gesellschaft in der Sanktionen-Frage drohen, stärker als bei Corona? Liessmann: Ich war schon bei Corona nicht der Ansicht, dass es eine Spaltung gab. Es gab harte Auseinandersetzungen, auch im öffentlichen Raum. Jetzt geht es darum, zu einer klar vermittelbaren politischen Linie zu kommen, die auch praktisch zumutbar ist. Natürlich gibt es für das Zumutbare auch Grenzen. Wir alle erinnern uns an die Gelbwesten in Frankreich wegen der hohen Benzinpreise. Die drei substanziellen Dinge für die Menschen sind Nahrungsmittel, Wohnen und Energie. Keiner kann dem entgehen. Er braucht ein Dach, etwas zu essen und will nicht erfrieren. Das kann man den Menschen auch nicht ausreden. Daher kann sich da, wenn es zu teuer oder schwierig wird, etwas entzünden. Es wird sich daher die Frage stellen, wie wir die Ukraine sinnvoll unterstützen, ohne dass wir selber in einen sozialen Konflikt taumeln, den dann niemand mehr rechtfertigen kann. Denn das kann ja nicht sein, dass wir hier in chaotische, bürgerkriegsähnliche Zustände taumeln. Davon hat übrigens auch die Ukraine nichts mehr.