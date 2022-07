Russland erlaubt Getreideexporte: Ein historischer Deal – mit Fallstricken

"Zeichen der Hoffnung"

Das ist wichtig, da die drei Häfen derzeit massiv vermint sind, und die Ukraine die Minen eigentlich nicht räumen will, um den Russen keinen Raum für Angriffe zu geben. Wenn dennoch Minen entschärft werden müssen, soll das ein – in der Vereinbarung nicht genanntes – unbeteiligtes Land übernehmen.

Auch die russische Seite hatte Bedingungen gestellt – und zwar soll es eine weitere Kontrolle in der Türkei am Bosporus geben, wenn die Schiffe aus der Ukraine kommend das Schwarze Meer verlassen. Auch damit solle sichergestellt werden, dass ausschließlich Getreide an Bord der Schiffe ist.

Starten will man mit den ersten Vorbereitungen für die Auslieferungen bereits am Samstag, gelten soll der Deal vorerst vier Monate lang.

Die Trumpfkarte

Alles gut also? Das ist leider fraglich. Auch wenn UN-Generalsekretär den Deal als „Zeichen der Hoffnung“ und „Abkommen für die Zukunft“ bezeichnete, bleiben viele Fragezeichen. Eigentlich hatte Wladimir Putin an den Deal nämlich an die Zusicherung geknüpft, dass die westlichen Sanktionen gegenüber Moskau teilweise aufgehoben werden; die Drohung einer Hungerkrise war eine seiner Trumpfkarten, um die westliche Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren.