"Spektakuläre Prozesse dürfen kein Spektakel werden"

Wie viele Richter betrifft das?

Derzeit sind es fünf: In Ermittlungsverfahren sind zwei Kolleginnen gebunden, für die Meinl-Causa und für den BUWOG-Komplex. In Hauptverhandlungen haben wir gebunden: den Kollegen Tolstiuk mit den Telekom-Verfahren, die Kollegin Moravec für Immofinanz und den Kollegen Kreuter, der auch große Wirtschaftsverfahren leitet. Marion Zöllner, die jetzt mit YLine betraut wurde, wird dann zu sperren sein, wenn das Oberlandesgericht über die Einsprüche entschieden hat. Und es sind noch einige Anklagen wegen spektakulärer Großverfahren in Erwartung.

Rechnen Sie mit dem Grasser-Prozess?

Das wird sich zeigen.

Kann die diese Woche häufig zitierte Generalprävention helfen, ein neues Bewusstsein im Staat zu schaffen?

Wir können nicht für Moral und Ethik im Staat sorgen, das ist nicht Aufgabe der Justiz. Strafrecht wird oft als gesellschaftspolitisches Allheilmittel verkannt und das weckt unerfüllbare Erwartungen. Auch die Generalprävention kann nicht alle Straftaten verhindern, sie ist aber ein Steuerungsmechanismus. Und sie ist vom Gesetzgeber im Strafgesetzbuch vorgeschrieben.

Das heißt, wenn kritisiert wird, an Ex-Politikern wie Josef Martinz oder Ernst Strasser sei bloß „ein Exempel statuiert“ worden, ist das Unsinn?

Der generalpräventive Aspekt ist im Urteil jedenfalls zu berücksichtigen. Und wir hoffen, dass dadurch ein Umdenken erfolgt.

Richter Olschak betonte am Montag in seiner Urteilsverkündung: „Wenn die Korruption ganz oben beginnt, besteht für die Justiz Handlungsbedarf.“ Hinterher diskutierten Fachleute, ob das Urteil zu hart ausgefallen sei.

Was mich stört, ist die Tendenz, sobald so ein Urteil gefällt wurde, alle möglichen Experten in Fernsehstudios und an runde Tische zu bitten, die weder im Verhandlungssaal, noch bei der Urteilsverkündung anwesend waren, und die auch keine schriftliche Ausfertigung kennen können. Die beziehen ihre Informationen aus den Medien, natürlich in verkürzter Form, und kommentieren dann das Urteil. Das ist etwa so, als würden nach einem Ländermatch Deutschland – Österreich, das 3:0 für Deutschland ausgeht, Trainer, die das Spiel nicht gesehen haben und nur einen Zeitungsbericht kennen, im Fernsehstudio diskutieren, ob das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist. Absurd.

Man hört oft das Schlagwort von der „neuen Richtergeneration“, die ohne Ansicht der Person, bis hin zu ehemaligen Ministern, ihre Urteile fällt.

Das war früher auch so. Aber es ist insofern eine neue Generation, als sie sich neuen Herausforderungen stellen muss, sowohl was die Art der Kriminalität und die technischen Möglichkeiten, als auch, was die Verfahren betrifft. Es ist in Österreich extrem viel hochgekommen. Die Belastung von Richtern und Kanzleien ist so hoch wie nie.

Nach der „Moralpredigt“, die Richter Apostol dem Angeklagten Mensdorff gehalten hat, gab es auch Kritik: Der Richter dürfe, wenn er freispricht, nicht in der Urteilsverkündung eine implizite Schuldzuweisung vornehmen, indem er sagt: „Das stinkt.“ Darf er?

An der Stelle gilt: Es steht mir nicht zu, über Kollegen zu urteilen. Ich würde niemals einen Richter, noch dazu wenn ich das Urteil nicht persönlich gehört habe, kritisieren.

Sind Richter unfehlbar?

Überhaupt nicht. Wir können nur nach bestem Wissen und Gewissen urteilen. Aber auch wir sind in unserer Entscheidungsfindung begrenzt, weil wir Menschen sind.

