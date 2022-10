Freiwillige Grundwehrdienst-Verlängerung: Derzeit nur etwa 100 Meldungen

Zudem habe sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten konsolidiert. Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt; auch bei der Polizei. Und, so das Ministerium, die Generation "Z"- von 1995 bis 2010 Geborene, hätten einen anderen Zugang zur "Work- Life-Balance". Geld allein spiele nicht mehr die wichtige Rolle, so die Interpretation des Ressorts. Und es gebe, unterschiedlich starke Einrückungstermine. Maturanten würden das Angebot wesentlich stärker an als andere annehmen, so das Ministerium, das nun die Werbemaßnahmen für "Mein Dienst für Österreich" verstärken will.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekräftigte indes in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" ihr Nein zu einer zuletzt wieder diskutierten Verlängerung des Grundwehrdiensts durch zwei zusätzliche Übungsmonate auf - wie bis 2004 - insgesamt acht Monate. Eine einzige Partei fordere dies derzeit, nämlich die FPÖ. Trotz der ernüchternden Zahlen verwies die Ministerin auf die mögliche freiwillige Verlängerung.