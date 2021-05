Frauenmorde: „Seit Tagen werden Ängste geschürt“

Denn tatsächlich sinkt die Zahl der Morde in Europa. Und in Österreich. Jene der Männer etwas stärker, jene der Frauen ein wenig langsamer. In Österreich werden auch nicht mehr Frauen als im Europa-Durchschnitt ermordet. Das belegen entsprechende Faktenchecks des KURIER und der APA in den vergangenen Tagen. Das Problem ist nur, dass die Zahlen so stark schwanken, dass einzelne Jahre wenig bis gar keine Aussagekraft haben. Tatsächlich gehört Österreich aber zu den sicheren Ländern in Europa.