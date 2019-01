Innenminister Kickl will "kreativer" abschieben lassen

Kickl sprach bezüglich der Vorfälle von einer "Notsituation", durch die aktuelle Gesetzeslage sehe er kriminelle Karrieren gefördert: "Diese Regelungen kommen aus einer Zeit, wo die Herausforderungen ganz andere waren."

Er werde daher alle Hebel in Bewegung setzen, um einen nationalen Alleingang durch Änderungen im Asylrecht zu ermöglichen. "je niederschwelliger wir eingreifen, desto besser." Auch bei Abschiebungen will Kickl in Zukunft „bissl kreativer“ sein: In Syrien seien beispielsweise nicht alle Gebiete vom Bürgerkrieg betroffen.

Bei der geplanten Novelle rechne er mit breiter Unterstützung aller Parteien sowie Fraueninstitutionen. Es könne ja schließlich "niemand dagegen sein".