Nach Mord an 16-Jähriger: Kann Verdächtiger abgeschoben werden?

Kann ein straffällig gewordener Flüchtling abgeschoben werden?

Zunächst Grundsätzliches: „Sinn und Zweck der Verhängung von Strafen ist, dass sie auch adäquat vollzogen werden“, sagt Britta Tichy-Martin, Sprecherin des Justizministeriums. Es ist also im Sinne eines Rechtsstaates, dass die Strafen, die in diesem verhängt werden, auch vollzogen werden. Wenn jemand seine Haft in der Heimat verbüßen soll, muss erstens eine entsprechende rechtliche Grundlage vorhanden sein. Also etwa ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und dem Herkunftsstaat des Verurteilten oder es muss vom unabhängigen Gericht vor Ort eine sogenannte Anpassungsentscheidung erfolgen. Das heißt, das Herkunftsland passt die Entscheidung aus Österreich an die dort geltenden Gesetze an.

Zweitens muss die Strafe dort auch „adäquat“ ausfallen. Das heißt, wird in Österreich jemand beispielsweise zu 15 Jahren Haft verurteilt, müsste in seinem Heimatland aber nach einer Anpassungsentscheidung nur drei Jahre abbüßen, wäre das kein adäquates Abbüßen der verhängten Strafe. Zweitens muss der Strafvollzug menschenrechtskonform von statten gehen. Wird also ein Flüchtling (mit positivem Asylstatus) in Österreich straffällig, kann er nur in sein Heimatland abgeschoben werden, wenn er dort eine angemessene Strafe in menschenrechtskonformem Vollzug absitzen kann.

Bei den Bürgerkriegsländern Syrien und Afghanistan etwa ist davon nicht auszugehen. Wenn Flüchtlingen, selbst wenn sie hierzulande straffällig geworden sind - im Heimatland etwa Tod, Folter oder Verfolgung droht - können sie nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Rechtliche Grundlage dafür ist der Artikel 3 der Europäischen Menschrechtskonvention (EMRK). Der sieht vor, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Würde Österreich trotzdem abschieben, wäre das ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht, schreibt der Anwalt Georg Bürstmayr auf Twitter.