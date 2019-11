FPÖ-Schiedsgericht berät über Straches Parteiausschluss

"Er legt es darauf an", heißt es in der FPÖ auf Bundes- wie auf Landesebene.

Er, das ist "der Ex-Chef“ Heinz-Christian Strache, der wohl den Rücktritt vom Rücktritt plant.

"Er legt es darauf an, rausgeschmissen zu werden, damit er als Märtyrer dastehen kann", sagt ein ranghoher FPÖ-Funktionär zum KURIER. Seit Wochen steht ein Ausschluss von Heinz-Christian Strache aus der FPÖ im Raum. Jetzt dürfte es soweit sein. Grund: das Image, das ihm und damit der FPÖ seit der Ibiza-Affäre anhaftet, seine Spesen, die er der Partei in Rechnung stellte - in Summe also: die Partei schädigendes Verhalten.