FPÖ: Ruf nach H.C. Straches Parteiausschluss wird lauter

Nicht das Ibiza-Video brachte ihn zum Fall; es war die Spesenaffäre über die der ehemalige FPÖ-Chef Heinz Christian Strache letztlich gestolpert ist. "Wir müssen jetzt Kante zeigen, klare Verhältnisse schaffen“, sagte etwa Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger Anfang Oktober nach Bekanntwerden des Skandals zum KURIER. Tags darauf hat die FPÖ ihren ehemaligen Chef suspendiert.

Dieser kam seinen blauen Parteigenossen jedoch zuvor und hatte in einer am selben Tag am Vormittag angesetzten Pressekonferenz verlautbart: Er werde künftig auf "jedes politische Amt" verzichten. Die "Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis verhindern", das nannte er als Ansinnen für seinen Entschluss.