Strache will Unternehmensberater werden

Bereits im August hatte der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verkündet, ab Herbst als Berater in die Immobilienbranche wechseln zu wollen, dies aber kurz darauf wieder zurückgenommen. Nun berichtet profil, dass Strache in Zukunft doch als Consulter tätig sein will.

Demnach ist Strache seit dem 24. September Inhaber einer Geewerbeberechtigung als "Public-Relations-Berater", seit dem 10. Oktober besitzt er zusätzlich eine Berechtigung zur " Unternehmensberatung einschließlich Unternehmensorganisation". Beide Berechtigungen wurden von der Bezirkshauptmannschaft Tulln ausgestellt.

Das Magazin spekuliert, dass ein erster Kunde Straches seine ehemalige Landespartei, die FPÖ Wien, sein könnte - natürlich erst, sobald sich die Wogen im Streit zwischen Strache und den Freiheitlichen wieder geglättet haben.