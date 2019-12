FPÖ-Reform-Chef: "Nicht alle Identitäre sind rechtsextrem"

Fragebogen soll "Garantie" geben

Rabl aber sieht das nicht so eng. "Wir müssen jeden einzelnen individuell befragen. Wenn die Antwort "Ja" ist, dann kann man Mitglied werden", erklärt der Leiter der Reformgruppe. "Es geht um die persönliche Einstellung." So will die FPÖ "garantieren", dass der so genannte Narrensaum gleich abgefangen wird.

Auf die Frage, wie zuverlässig die Antworten auf so einem Fragebogen sein können, meinte Rabl: "Einen Lügendetektor werden wir nicht einsetzen. Wenn uns jemand anlügen will, dann wird er das tun."

Der Fragenkatalog bzw. die Kriterien für die Parteimitgliedschaft sollen im Jänner dem Parteivorstand zum Beschluss vorgelegt werden.