FPÖ-Politiker schießen gegen ÖVP-Minister Moser und Conchita

Tom Neuwirth ist bekennend homosexuell, seine Auftritte als Conchita sind als Travestiekunst einzuordnen. Seit einiger Zeit tritt der Künstler aber auch in der Öffentlichkeit zusehends "männlicher" auf. Das gefällt leitenden FPÖ-Vertretern offenbar überhaupt nicht. Svazek: "Ich habe mich gestern fremdgeschämt, fremdgeschämt für Conchita Wurst, fremdgeschämt für Minister Moser und fremdgeschämt, dass diese Bilder aus Österreich in die ganze Welt hinausgingen. Spätestens wenn Moser am Life-Ball dann womöglich das Bodypainting für sich entdeckt, reicht Fremdschämen wohl nicht mehr aus."

Was eine geeignete Reaktion darauf wäre, führt die FPÖ-Politikerin zwar nicht aus, der Unmut gegen den Justizminister auf einem ÖVP-Ticket ist aber mehr als deutlich.