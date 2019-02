ORF-Talk über Frauenpolitik: "Politik ist kein Mädchenpensionat"

Politik weniger konkurrenzorientiert?

Der Männlichkeits- und Genderforscher Erich Lehner wünscht sich im Svazekschen Sinn mehr Mädchenpensionat, Politik müsse nicht zwangsläufig so konkurrenzorientiert ablaufen. Es müsse auch nicht sein, dass hauptsächlich Frauen mit „Reproduktionsarbeit“ beschäftigt sind.

Schauspielerin Nina Proll („Vorstadtweiber“) sagt, dass Gleichberechtigung nicht nur an Aufsichtratsmandaten und politischen Posten abzulesen ist, sondern auch an gewissen Freiräumen in der Gesellschaft zum Beispiel.

Rapperin und Autorin Yasmin Hafedh, die laut eigenen Angaben zuerst gegen Quoten war, sagt, sie sei mittlerweile draufgekommen, dass es Vorbilder aus dem eigenen Geschlecht brauche, zu denen man aufschauen kann.

Eine „intellektuelle Degradierung“ sieht hingegen die deutsche Autorin Birgit Kelle: „Die Frauenquote würde ja in ein Gesetz einzementieren, dass wir Frauen eine Quote brauchen für das, was Männer selbstverständlich ohne Quoten schaffen.“

Frauen seien in diesem Rennen einfach später losgelaufen, in fünfzig Jahren werde kein Mensch mehr darüber diskutieren, ist Kelle überzeugt.