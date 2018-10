Im Herbst 1918, als das alte Regime am Abgrund stand, meldeten sich die Frauen dann mit Hilfe der zweiwöchentlich erscheinenden Arbeiterinnen-Zeitung, deren Auflage sich in weniger als einem Jahr verdreifacht hatte, wieder zu Wort. „Das Frauenwahlrecht hat man nicht mehr verhindern können, weil die Frauen in der Sozialdemokratie enormen Druck aufgebaut haben“, ist Historiker Anton Holzer überzeugt.

Als Karl Renner, der sozialdemokratische Regierungschef des Umbruchs, in den ersten Novembertagen 1918 mit den Christlichsozialen und den Deutschnationalen in Verhandlungen über das neue Grundgesetz trat, hatten sogar die Konservativen erkannt, dass der Geist der neuen Zeit nicht mehr aufzuhalten war und ihren prinzipiellen Widerstand gegen das Frauenwahlrecht aufgegeben: Am Spätnachmittag des 11. November 1918 wurde die Einführung des Frauenwahlrechts öffentlich angekündigt. Eine Sonderausgabe der Wiener Zeitung informierte die Bevölkerung.

Das eingangs erwähnte Chanson von Friedrich Hollaender zeigt die Stimmung unter den Frauen nach dem Ersten Weltkrieg ganz gut: „Damals haben Frauen laut darüber nachgedacht, ob die Männer nach der menschlichen Katastrophe des Weltkrieges überhaupt noch das Recht haben, zu regieren“, sagt Historikerin Hauch.

Es blieb beim Nachdenken: Nur 115 Frauen kandidierten österreichweit für die erste Parlamentswahl 1919.