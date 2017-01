Die sexuellen Übergriffe während der Silvesternacht in Innsbruck machten auch weit über die Landesgrenzen Schlagzeilen. Unter anderem berichtete das Kreml-Organ Russia Today in ihrer internationalen Ausgabe darüber. Als Gesprächspartner sah und hörte der Zuseher den FPÖ-Klubdirektor von Innsbruck-Land (Tirol) Johann Überbacher. Sichtlich nervös und in alles anderem als einwandfreiem Englisch nahm er zu den Übergriffen Stellung bzw. nicht Stellung. Stattdessen wünschte er zuerst dem russischen Volk eine Frohe Weihnacht um anschließend über das Flüchtlingsproblem in Österreich zu sprechen. Laut Überbacher (in dem erwähnten Interview) wohnen in Innsbruck "150 Personen aus Nicht-Afrikanischen Staaten, wie Marokko". Nicht nur, dass Marokko in Nordafrika liegt, auch leben verteilt auf alle Stadtteile rund zweitausend Flüchtlinge in Innsbruck.

"So handelt jemand, der Tirol schaden will!"

Laut Überbacher ist Innsbruck zusätzlich das "wichtigste Tourismuszentrum in Mitteleuropa" mit 15 Millionen Tirol-Besuchern im Jahr und müsse deshalb besonders geschützt werden. Auch in diesem Punkt hat Überbacher offensichtlich falsche Zahlen im Kopf, denn laut tirol.gv.at gab es im ganzen Bundesland 2016 11,5 Millionen Ankünfte von Touristen und 41,6 Millionen Nächtigungen. Besonders dieser Teil stieß bei Touristikern sauer auf. In einer Aussendung zeigte sich der Tiroler Wirtschaftsbundesobmann Franz Hörl entsetzt über die Aussagen von Überbacher: "So handelt jemand, der Tirol schaden will!" und sagt: "Wir sind ganz sicher kein Hort xenophober, sprachlich beschränkter Eiferer. Aber das muss man fast glauben, wenn man sich das Live-Gstammel dieses Dr. Überbacher anschaut, es zu verstehen versucht und diesen rechten Attidüden auch nur den geringsten Glauben schenkt. Wir sind kein Flüchtlingslager und schon gar kein Land, das droht im Chaos zu versinken.“

Häme im Netz

Nicht mit den Inhalten sondern mit Überbachers Englisch beschäftigte sich das Netz. Ein kleiner Überblick.

Im Interview mit RT kämpft Tirols FPÖ-Klubobmann Johann Überbacher mit vielem aber am meisten mit seinem Englisch. https://t.co/2xbDmBY60m — Daniel Steinlechner (@steinlechnerdan) 7. Januar 2017

Se Fridom Party of se Strache makes Austria great egen! https://t.co/wGmUEZSHjG — Rudi Fußi (@rudifussi) 8. Januar 2017

@HaraldPetermann



Das ist ein Fall für den Retter des Abendlandes:



Dr. Überbacher



Vielleicht kann er hier das Schlimmste verhindern. — J.S. (@JohannSpiess) 8. Januar 2017