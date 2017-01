Fahndungserfolg nach Silvester-Übergriffen: Polizei hat Tatverdächtige

Die massiven sexuellen Übergriffe beim Bergsilvester in Innsbruck haben österreichweit für Aufsehen gesorgt. Das Stadtpolizeikommando setzte für die Aufklärung der Taten eine eigene Ermittlungsruppe mit vier Kriminalbeamten ein. Nun soll es einen Fahndungserfolg geben. Die Polizei gibt dazu am Nachmittag eine Pressekonferenz.

Es sollen mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden sein. Die Exekutive wollte das vorerst noch nicht bestätigen. Die Erhebungen hatten sich auf Männer aus dem asiatischen Raum konzentriert, nach denen auch in Tiroler Asylquartieren gesucht wurde.

In der Silvesternacht wurden 18 junge Frauen Opfer von sexuellen Übergriffen, die sich im dichten Gedränge am Innsbrucker Marktplatz - vor allem im Bereich vor einer Bühne - ereignet haben. Die Polizei ging davon aus, dass dafür eine Gruppe von fünf bis sechs Männern verantwortlich ist. Sie hatten die Frauen angetanzt und ihnen zum Teil an die Brüste und in den Schritt gefasst.