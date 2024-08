FPÖ-Kandidatin Giuliani: "Frauenrechte werden durch Gender-Kommunismus zertrümmert"

Giuliani, die als Psychotherapeutin in Wien und Baden arbeitet, erläutert gegenüber dem KURIER, warum Frauenanliegen in der FPÖ "immer schon stark vertreten waren", was sie vom "Gender-Kommunismus" hält und warum sie Interview-Fragen lieber schriftlich beantwortet.

Zwei Worte waren ausschlaggebend: Herbert Kickl. Seine Art und Weise, wie er in den letzten Jahren Politik gemacht hat, diese Geradlinigkeit, diese Klarheit und diese Empathie für die Menschen in unserem Land, die haben mich letztlich vollends überzeugt. Damals beim letzten Interview habe ich Ihnen auf die Frage nach einem politischen Amt gesagt: „Diese Frage stellt sich nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt und mache nur mehr Dinge, die ich gerne mache, und glauben Sie mir, ich mache diese Interviews sehr gerne.“ Heute denke ich, meine Arbeit war schon immer politisch, obwohl ich das anfangs nicht so wahrgenommen habe. Mir war es wichtig, die Menschen zum Thema Corona umfassend zu informieren. Ich habe während der Pandemie unzählige Interviews mit Experten aus dem medizinischen Bereich gemacht. Die Menschen standen vor dem Zwang, sich impfen zu lassen und mussten gegen ein Maßnahmenpaket dieser Regierung kämpfen, das ihre Grund- und Freiheitsrechte ohne Not massiv eingeschränkt hat. Das ist doch Auftrag genug! Je mehr ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, desto deutlicher konnte ich sehen, wie ahnungslos auf der einen Seite und wie vorsätzlich korrupt viele handelnden Personen auf der anderen Seite agierten. Es gibt so viele Anklagen und so wenig politische Einsicht. Die nun für alle öffentlich nachzulesenden Protokolle der Wissenschaftler aus dem Robert-Koch-Institut aus der Pandemiezeit sind ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Maßnahmenkritiker auf der Seite der Wissenschaft standen und die Experten von Kurz, Nehammer und Co eben nicht.

Dass Frauen und ihre Anliegen in der FPÖ stark vertreten sind, war immer schon so. Was uns aber unterscheidet ist, dass wir der Meinung sind, dass jede Frau die Freiheit haben müsste, selber zu entscheiden, ob sie daheim bei ihrer Familie bleiben möchte oder in einer Firma eine Position einnehmen will. Was ist denn gelungenes „Frau-Sein“? Auf diese Frage gibt es nur individuelle Antworten. Wir stehen für Chancengleichheit in allen Bereichen. Die Chancengleichheit beginnt schon dann, wenn eine Frau schwanger ist. Es dürfen mit einer Schwangerschaft keine Existenzängste mehr verbunden sein, die Gesellschaft hat die Aufgabe für ihre Kinder alles zu tun, was möglich ist und nicht bei den Kleinsten zu sparen. Alle Frauen und Mütter wissen genau, wie schwierig es ist, hier die richtige Balance zu finden. Frauen, die im Job ihre Leistung bringen, werden auch in Top-Positionen kommen. Dafür brauchen wir keine Quoten.

Wann werden Frauen gleich viel verdienen, wie Männer und was kann die Politik dazu beitragen? Es ist traurig, dass wir darüber immer noch reden müssen. Abgesehen davon haben wir Frauen jetzt auch noch ein grundsätzliches Problem. Angeblich ist es medizinisch nicht mehr feststellbar, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, Frau Hager. Wir reden über Frauenquoten, aber eigentlich müsste man zuerst definieren, wer hier heute als Frau gilt? In Deutschland kann sich ein Mann morgen als Frau definieren und eintragen lassen. Sämtliche Frauenrechte werden zurzeit durch eine Art Gender-Kommunismus zertrümmert. Wir haben die Auswüchse bei den Olympischen Spielen gesehen. Nochmal, wer gilt jetzt bitte als Frau? Wir sollten darauf achten, dass wir Frauen unsere Rechte nicht verlieren! Wir sollen jetzt plötzlich auch unsere Toiletten mit Menschen teilen, die sich als Frau fühlen, die sich als Frau eingetragen haben. Diese Auswüchse werden uns von der deutschen Ampel vorgeführt, aber wollen wir das? Die größten Feinde von uns Frauen sind jene, die biologische Tatsachen auf eine pseudo-philosophische Gefühlsebene transportieren, die uns Frauen dann um die Ohren fliegen. Es können also in einem Unternehmen vielleicht in Zukunft 100 Prozent Männer sitzen und die Hälfte ist als Frauen eingetragen und alles ist dann paletti? Sorry aber, diese kranke Denkweise lasse ich mir nicht aufzwingen und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin!

Hilft das Gendern, um Frauen/die weibliche Form auch in der Sprache mehr zum Ausdruck zu bringen - oder warum tut es das nicht? Ich persönlich habe das nie gebraucht. Keine Frau verdient mehr Geld oder erhält mehr Anerkennung, nur weil Genderstern oder Doppelpunkt verwendet werden. Die Auswüchse des Genderns habe ich in der letzten Frage beschrieben, so kann eine kleine Minderheit die große Mehrheit auf Grund falsch verstandener Toleranz schikanieren. Die FPÖ spricht und besingt die "große Familie": Was zeichnet dieses Familien-Gefüge oder -Gefühl für Sie aus? Kritiker würden sagen: Kickl ist der Patron, gibt den Ton an und der Rest folgt ihm. Diese Frage ist per se tendenziös. Wenn Herbert Kickl ein Patron ist, was wären dann Nehammer, Kogler oder Babler? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, da ist mir ein Patron wesentlich lieber als diese Totengräber Österreichs. Nochmals fünf Jahre mit dieser Truppe halten wir nicht aus. Weder ökonomisch noch sozial oder auch in der Migrationsthematik.

Gibt es eine Charaktereigenschaft oder Tugend, die Sie an Herbert Kickl besonders schätzen? In den letzten paar Jahren habe ich Herbert Kickl besser kennenlernen dürfen und kann mit Gewissheit sagen, dass die veröffentlichte Meinung mit der tatsächlichen Person Herbert Kickl wenig bis gar nichts zu tun hat. Herbert Kickl ist unserem Heimatland und unserer Bevölkerung gegenüber zu hundert Prozent loyal. Seine Wortwahl kann man manchmal kritisieren, sie ist direkt, aber sie ist nicht gelogen. Und die Wahrheit auszusprechen, ist für die Machthaber in diesem Land eine Gefahr. Es heißt doch so schön: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Daher ist Herbert Kickl mit all diese Anschuldigungen und Untergriffigkeiten konfrontiert. Es sollte sich daher jeder in Bezug auf seine Denkinhalte und sein politisches Weltbild regelmäßig fragen: „Woher weiß ich, was ich weiß?“ Sind es die Themen- und politische Gemengelage oder ist es insbesondere der Parteichef, der gegenwärtig zum FPÖ-Erfolg beiträgt? Ein Erfolg wird es sein, wenn nach der Wahl die FPÖ die neue Regierung anführt. Bis dahin haben wir eine gute Ausgangslage, die auch gut für die Zeitungsauflagen ist. Es kann viel geschrieben werden. Wir können gerne nach der Wahl darüber weiterreden.

© Kurier/Sokol Gerhard Romy-Preisträgerin 1995: Marie Christine Giuliani