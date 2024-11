Justiz beantragt Auslieferung von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl

Hintergrund ist eine Sachverhaltsdarstellung, die der frühere ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger Ende Juli bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht hat. Der Vorwurf: Kickl habe bei seinem Auftritt am 11. April vor dem Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" mehrfach die Unwahrheit gesagt. Unter anderem zur Affäre um die Klagenfurter Werbeagentur Ideenschmiede, zu blauen Inseratengeschäften und zu Kickls Beziehung als Innenminister zum früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein.

Die Staatsanwaltschaft Wien trat die Causa an die WKStA ab. Diese will nun wegen des Verdachts der Falschaussage ermitteln - sofern Kickl ausgeliefert wird. Entscheiden muss nun darüber der Immunitätsausschuss und in weiterer Folge der Nationalrat.