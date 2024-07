Falschaussage im Parlament? ÖVP zeigt Kickl an

Im U-Ausschuss hat Kickl gesagt: „Ich habe keinerlei Bezug zu oder keinerlei Beteiligung an dieser Signs wo ich als Minister oberstes Organ der Verwaltung gewesen bin.“

Für die ÖVP und Hanger ist das fern jeder Realität, weil Hans Jörg Jenewein ab 2017 Nationalratsmandatar und Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss war. „In diesem Zusammenhang sind Chats bekannt geworden“, so ÖVP-Mann Hanger, „aus denen ein reger Austausch mit dem Kabinett von Innenminister Kickl ersichtlich ist.“ Es sei „fern jeder politischen Praxis“, dass Inhalte diverser Chats, in denen es unter anderem um die BVT-Reform ging, nicht mit Kickl abgestimmt waren.

Zusammengefasst hält Hanger fest, “dass es sehr viele Ansatzpunkte für eine Falschaussage” von Herbert Kickl gibt. Wie geht es weiter?

Die ÖVP wird der Staatsanwaltschaft Wien eine so genannte Sachverhaltsdarstellung übermitteln, in der die Vorwürfe im Detail aufgelistet werden. Und dann liegt es an der Justiz zu entscheiden, ob die Vorwürfe genug Inhalt haben, um weitere Ermittlungen zu rechtfertigen.