FPÖ-Chef Kickl zu Mölzer in Afghanisten: "Ich schließe Ausschlüsse nicht aus"

Herbert Kickl sagt zum Besuch von Andreas Mölzer und Johannes Hübner bei den Taliban: "Ich halte den Besuch bei den Taliban für eine unglaubliche Dummheit. Da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube." Mehr noch, Kickl hält mehrfach fest: "Die beiden Herren Mölzer und Hübner sind keine FPÖ-Politiker, das waren FPÖ-Politiker. Beide übrigens solche, die schon gestolpert sind." Jetzt seien Andreas Mölzer und Johannes Hübner Polit-Pensionisten. Der Einfluss beider in die Partei sei mit "0,0 Prozent" zu beziffern.

Für Kickl kommt dieser Besuch einem "Rentner-Ausflug nach Afghanistan" gleich. "Nur, weil Personen in irgendwelchen TV-Studios auftreten oder als Diskutanten, heißt das noch lange nicht, dass die Personen in einer Partei eine Bedeutung haben." Haben sie nicht, so Kickl. Sie seien Privat-Personen. Kickl werde nach der Rückkehr das Gespräch mit beiden Herren suchen, wie er sagt. Mölzer sei jedenfalls "nicht Chefideologe, nicht Vordenker" der FPÖ.

Er werde verantwortungsbewusst handeln, so Kickl. Erst mit Hübner sprechen, da dieser weniger lang Polit-Pensionist sei und mit Mölzer. Auf Nachfrage, ob beide Herren auch von der Partei ausgeschlossen werden könnten, sagt Kickl: "Zum Thema Ausschluss schließe ich nichts aus."