FPÖ gegen Caritas: „Auf dem Rücken der Ehrenamtlichen“

Kurzer Rückblick: Knapp vor Weihnachten ortete Caritas-Präsident Michael Landau ein „Empathie-Defizit“ bei der türkis-blauen Regierung. Daraufhin warf FPÖ-Klubchef Johann Gudenus der Hilfsorganisation „Profitgier“ im Zusammenhang mit Flüchtlingen vor. Anfang des Jahres legte Generalsekretär Christian Hafenecker noch einmal nach und sprach von einer „Asylindustrie“.

Seitdem herrscht politisches Hickhack. So nannte Ex-Raiffeisen-General Christian Konrad – einst Flüchtlingskoordinator - die Freiheitlichen „Rotzbuben“. Daraufhin erwiderte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, dass die „von ihm mitbetriebene Willkommenskultur“ abgewählt worden sei. Einen Tag darauf rief Caroline Edtstadler, ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, Caritas und FPÖ zur Mäßigung auf. Das sorgte für Kritik seitens der SPÖ. Klubobmann Jörg Leichtfried prangerte an, dass der Appell auch an Caritas-Präsident Landau gerichtet war. Und zuletzt meldete sich sogar Bundespräsident Alexander van der Bellen zu Wort, bezeichnete die Kritik der Caritas als legitim und die Beflegelung durch die FPÖ als „nicht in Ordnung“.