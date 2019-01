Caritas und FPÖ: Streit geht bei Drasenhofen in nächste Runde

Der Streit zwischen FPÖ und Caritas geht in eine neue Runde. Dieses Mal spielt er sich zwischen dem niederösterreichischen FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl und Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner ab. Anlass ist die Verlegung der fünf jungen Asylwerber, die zuvor im Skandalquartier Drasenhofen, dann im Caritas-Haus St. Gabriel untergebracht waren – und nun am Mittwoch quer über das ganze Niederösterreich verteilt wurden. Der Grund: sie sind volljährig geworden.

Schwertner nannte die Entwicklungen besorgniserregend. Hintergrund: Noch am 4. Dezember hatte Waldhäusl bei einem Besuch in St. Gabriel – die Jugendlichen waren kurze Zeit zuvor aus Drasenhofen hierher gebracht worden – gesagt: „Mein Wunsch ist es, dass diese Betroffenen tatsächlich hier langfristig sein können, und wir mit der Caritas eine Möglichkeit finden, einen langfristigen Vertrag zu schließen.“

Wegen der Übersiedlung knapp einen Monat danach sagte Schwertner: „Es gibt Grund zur Sorge, weil sich der zuständige Landesrat selbst in seinen Aussagen widerspricht.“ Waldhäusl reagierte am Donnerstag in einer Aussendung: Die Verlegung sei auf Wunsch der Caritas erfolgt. Die Übersiedlung sei Anfang Dezember 2018 schriftlich mit dem Land NÖ vereinbart worden. „Ich bin mehr als enttäuscht, dass sich eine kirchliche Institution nicht an schriftliche Vereinbarungen hält und mit völlig falschen Informationen an die Öffentlichkeit geht.“