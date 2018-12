FPÖ-Forderung: Kann man Asylwerbern das Ausgehen verbieten?

Wieso soll es ein Ausgehverbot bzw. eine nächtliche Anwesenheitspflicht geben?

Die Debatte losgetreten haben FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus nach den Mordfällen in Innsbruck (lesen Sie hier) und Steyr (mehr dazu hier), bei denen Afghanen verdächtigt werden. Nebenbei: Jener Verdächtige beim Mord in Steyr ist bereits subsidiär schutzberechtigt – der 17-Jährige ist also gar kein Asylwerber mehr, war aber in einem Haus der Volkshilfe in Steyr untergebracht.

In der ORF-Sendung „Im Zentrum“ argumentierte Vizekanzler Strache damit, dass „nächtliche Zusammenrottungen, Herumlungern, exzessiver Alkoholkonsum und Gewalttaten so verhindert werden könnten“. Eine Anwesenheit in der Nacht könne man von Menschen, „die Schutz suchen und rund um die Uhr betreut werden, verlangen“, betonte Strache.

Was hat die Regierung jetzt vor?

Laut Medienberichten am Wochenende plant Innenminister Herbert Kickl bereits eine Regelung, die eine nächtliche Anwesenheitspflicht von 22 bis 6 Uhr morgens in der Hausordnung und verstärkte Anwesenheitskontrollen vorsieht.

Tatsächlich gibt es diese Anwesenheitspflicht bereits in Bundesquartieren. Dort sind Asylwerber untergebracht, bevor sie in dauerhafte Landesquartiere verteilt werden, bzw. wenn absehbar ist, dass sie etwa nach der Dublin-Regelung ohnehin abgeschoben werden.

Wie viele würde das betreffen?

Derzeit sind rund 44.000 Menschen in Grundversorgung, die meisten in Wien (rund 16.000). 70 Prozent davon leben allerdings in Privatquartieren – also in selbstorganisierten Wohnungen.

Bei den privat Wohnenden würde ein Ausgehverbot bzw. Kontrollen gar nicht greifen. Es sei denn, Kickl führt Planquadrate der Polizei ein und straft jene, die nach 22 Uhr draußen sind. Davon ist derzeit aber keine Rede.

Wie wird die Anwesenheit Asylquartieren derzeit geregelt?

Laut Christoph Riedl, Asylexperte der Diakonie, gibt es auch in den von den Ländern organisierten und von NGOs betreuten Quartieren so etwas wie eine Anwesenheitspflicht: „Täglich wird geschaut, ob alle da sind. Wenn jemand drei Tage lang nicht da ist, wird er abgemeldet und verliert seinen Anspruch auf Grundversorgung. Dazu sind Betreuer schon seit Jahren verpflichtet. Es dient dem Zweck, dass niemand Geld beziehen soll, wenn er vielleicht gar nicht mehr da ist.“

Bei Jugendlichen, also bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) gilt ohnehin das Jugendschutzgesetz mit den – je nach Ländern – unterschiedlichen Ausgehzeiten.