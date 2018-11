Messermord in Innsbruck: Verdächtiger wird heute einvernommen

Nachdem ein 21-jähriger Vorarlberger in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck tödlich verletzt worden war, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Am Montag Vormittag wird die Leiche obduziert. Die Ergebnisse wollen die Ermittler dann am frühen Nachmittag in die Vernehmung des festgehaltenen Afghanen mitnehmen.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass er mit der Tat in Verbindung steht", sagt Christoph Hundertpfund vom Lka Tirol. Derzeit laufen noch Auswertungen von Bildmaterial der videoüberwachten Bogenmeile. Der Bluttat könnte dort in einem Lokal "möglicherweise ein Suchtmittelgeschäft vorausgegangen sein", berichtet Hundertpfund. Das Opfer hatte dieses Lokal gemeinsam mit acht Freunden kurz bevor es zu der tödlichen Attacke kam verlassen.