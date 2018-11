Innsbruck: Mord aus dem Hinterhalt

Eine heimtückische Messerattacke mit tödlichem Ausgang in Innsbruck gibt der Polizei Rätsel auf. Ein 21-jähriger Vorarlberger, der mit acht Freunden unterwegs war, wurde in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten ohne derzeit ersichtlichen Grund niedergestochen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Aussagen der Bekannten des Opfers, die am Sonntag aufgenommen wurden, decken sich. Demnach waren die neun Vorarlberger gegen 1.30 Uhr gemeinsam am Ende der sogenannten Bogenmeile in Innsbruck im Kreuzungsbereich Museumstraße/Ing.-Etzel-Straße unterwegs. „Das Opfer war Schlusslicht der Gruppe. Seine Freunde hörten ein Geräusch, sahen, wie der 21-Jährige blutüberströmt zusammenbrach und einen Unbekannten, der zu Fuß in nördliche Richtung flüchtete“, berichtet Polizeisprecherin Sabine Reinthaler. Der Täter wird als Mann von eher kleinerer Statur beschrieben, der eine dunkle Kleidung trug. Das Aussehen sei „ausländisch“ gewesen.

Das Opfer erlitt mindestens eine Stichwunde im Halsbereich – Aufschluss über die Verletzungen wird die am Sonntagabend durchgeführte Obduktion geben – und wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort verloren die Ärzte den Kampf um das Leben des 21-Jährigen.