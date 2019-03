FPÖ erhöht Druck für ORF-Reform, aber ÖVP hat keine Eile

Die Diskussion um die Reform des ORF kommt nicht richtig vom Fleck. Während die FPÖ täglich mit neuen Vorschlägen ausrückt, hat es die ÖVP mit einer Neuordnung des Rundfunks nicht ganz so eilig.

Am Donnerstag versuchte die FPÖ mit einem „bisher vertraulichen Gesetzesentwurf“, via Krone den Druck zu erhöhen. Demnach sei neben der Abschaffung der ORF-Gebühren und einem Umstieg auf eine Steuerfinanzierung auch ein Sparprogramm für den ORF geplant. Außerdem soll der ORF von einer Stiftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Die Führung des Senders soll so rasch wie möglich neu besetzt werden. Zudem soll dem ORF eine Österreich-Quote vorgeschrieben werden.

In ÖVP-Kreisen spricht man von einem „blauen Wunschzettel“, von einem Gesetzesentwurf könne keine Rede sein. Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP) – derzeit in Paris, um Strategien gegen die digitalen Giganten Google, Amazon & Co auszuloten – reagierte dann auch sehr reserviert auf die kolportierten „Totalumbaupläne“ für den ORF.