Der ORF muss neu gegründet werden

Das Wort Heuchelei soll nicht überstrapaziert werden, obwohl es in den letzten Tagen viele Wortmeldungen zum ORF bestimmte. Reden wir also von Krokodilstränen, die ungehemmt in ein Meer von Presseaussendungen, Tweets und Appellen flossen. So gut wie niemand, der zuletzt einen unabhängigen ORF beschwor, will diesen auch.

Beginnen wir bei der SPÖ, die besser schamhaft und öffentlich ihre jahrzehntelange Einmischung in den ORF betrauert hätte. Die angedachte Finanzierung aus dem Budget alleine ist nicht das Schlimmste, was man dem Rundfunk antun kann.