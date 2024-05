Warum Kickl für die ÖVP der "Feigling" und "Gagenkaiser" der Nation ist

Das erklärt der ÖVP-Mandatar mit dem Blick auf Kickls Einkommen: So habe der freiheitliche Parteichef im Jahr 2017 nicht nur eine Gage als Nationalratsmandatar, sondern laut offizieller Meldung an die Parlamentsdirektion auch gehörige Einkünfte der FPÖ Wien bezogen. Die Freiheitlichen, deren Generalsekretär Kickl war, hätten sich als „großzügiger Arbeitgeber“ erwiesen. Denn die FPÖ, die wie alle Parteien öffentliche Förderungen bekommt, hat Kickl laut Einkommensstatistik des Parlaments mehr als 10.000 Euro monatlich überwiesen - zusätzlich zu seinem Salär als Abgeordneter im Nationalrat.

Für Hanger ist damit erwiesen, warum Kickl nicht in den U-Ausschuss will: Er sei in Wahrheit der "Gagenkaiser der Nation". Das Gegenteil könnte Kickl beweisen, indem er seinen Steuerakt veröffentlicht und damit dokumentiert, welche Bruttobezüge er in den vergangenen Jahrzehnten von der öffentlichen Hand kassiert hat.

Wird das passieren? Die Wahrscheinlichkeit ist enden wollend.

Zusage von Kickls früherem Kabinettschef

Der U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" wird am Dienstag dennoch tagen und seine Befragungen abschließen. Krankheitsbedingt abgesagt hat Thoma Sila, Ex-Geschäftsführer der Agentur Ideenschmiede und damit früherer Geschäftspartner von Herbert Kickl.

Zusagen gibt es von Kickls früherem Kabinettschef, dem nunmehrigen Klubobmann der FPÖ im nö. Landtag Reinhard Teufel. Und ebenfalls befragt werden soll der nach dem Finanzskandal aus der Grazer FPÖ ausgeschiedene Alexis Pascuttini.