U-Ausschuss? Abschaffen!

Am vergangenen Donnerstag kam nun öffentlich die Absage mit der Begründung, er habe in dieser Woche bereits einen Urlaub in den Bergen gebucht. Das ist pure Ignoranz, das grenzt an eine Verhöhnung des Parlaments, weil es hier nicht um eine Privatperson geht, sondern um den Klubobmann einer Fraktion im Nationalrat.

Man stelle sich den Aufschrei der FPÖ vor, wenn sich im U-Ausschuss zur ÖVP-Korruption ein türkiser Politiker mit so einem Argument einer Befragung entzogen hätte.