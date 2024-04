FPÖ will Cofag-Akten ins Finanzministerium transferieren

Hafenecker sieht sich in seiner Forderung insofern bestätigt, als auch der Verfassungsgerichtshof Kritik an der Arbeit der Cofag geäußert hat. Tatsächlich war es in der Geschichte der Zweiten Republik einzigartig, dass eine ausgegliederte Gesellschaft binnen kürzester Zeit Hilfszahlungen in der Höhe von 19 Milliarden Euro ausbezahlen musste.

Die Tatsache, dass die Förderungen online abrufbar sind, ist für Hafenecker kein Argument dafür, auf die Überführung der Akten in die Finanz zu verzichten. "Die Möglichkeit, über eine öffentliche Datenbank die Höhe der Zahlungen an die einzelnen Betriebe einsehen zu können, bietet nur scheinbare Transparenz." Setze man die Zahlungen in Beziehung mit der wirtschaftlichen Lage der Betriebe, würden sich "völlig unterschiedliche Ergebnisse" zeigen. Laut Hafenecker hätten insbesondere Betriebe von ÖVP-nahen Unternehmern auffallend profitiert.