Fotovoltaik: Gewessler lehnt Änderung bei Förderung ab

Für den ersten von vier Fördercalls 2022 standen 100 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Ministerium sind in dieser ersten Runde 56.731 Förderanträge eingegangen, 26.800 wurden bewilligt. Für 29.931 weitere reichte das Geld nicht aus.

Die ÖVP will daher einen „Entfall der Fördercalls“. Ihr Vorschlag: Jeder Errichter einer PV-Anlage solle seine Rechnung einreichen und die Fördersumme im Anschluss dann erstattet bekommen.

Dem erteilte Leonore Gewessler am Mittwoch eine Abfuhr: Die Förderung der PV-Anlagen wäre erst im April 2022 neu aufgestellt worden und werde nicht abgeändert. „In der neuen PV-Investitionsförderung ist das Jahresförderbudget so hoch wie nie zuvor. Für das Jahr 2022 stehen 240 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich zum erhöhten Budget wurden die Fördersätze erhöht“, heißt es aus dem Ministerium. Und weiter: Mehrere Fördercalls würden eine effizientere Förderung ermöglichen. Förderbudgets können so flexibler angepasst werden. Zudem habe man aus der ersten Runde gelernt: Aus dem Budget der dritten Förderrunde wurden 40 Millionen Euro für die zweite Runde (sie ist am 19. Juli abgelaufen) umgeschichtet. Ob das Budget generell aufgestockt wird, lässt man sich noch offen. D. Dauer, S. Huber