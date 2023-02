Foto von "schlafender Ministerin": Gewessler antwortet auf FPÖ-Anfrage

Die FPÖ will Klimaministern Leonore Gewessler (Grüne) schlafend auf einem Foto während der Weltklimakonferenz in Ägypten erkannt haben und stellte dazu eine parlamenatrische Anfrage. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Walter Rauch will darin von der Ministerin wissen:

Wurden die Fotos, auf denen Sie mit geschlossenen Augen hinter einer anderen schlafenden Person bei der Konferenz in Sharm-El-Sheikh gezeigt werden, in Ihrer Dienstzeit aufgenommen?

Und: Welche Funktion übt die augenscheinlich schlafende Person in Ihrem Kabinett aus?