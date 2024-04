Flughafen-Chef: "Wir brauchen weder einen Links- noch einen Rechtsruck"

Das würde passieren, wenn die Kosten davonlaufen. Fliegen ist übrigens das sicherste Verkehrsmittel. Und mithilfe von synthetischem Kerosin wird Fliegen das erste CO 2 -neutrale Massenverkehrsmittel sein.

Das wird intensiv evaluiert und in zwei, drei Jahren entschieden. Am Ende muss es wirtschaftlich passen.

Wir müssen uns an Vorschriften halten. Man könnte einiges entrümpeln, dazu hat aber niemand den Mut. Es kommen jedoch ohnehin bald Tomografen, wo man einfach durchmarschiert.

In China baut man in derselben Zeit 40 Flughäfen.

Ja. 1998 wurde das Projekt vorgestellt, das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung hat fast 20 Jahre gedauert, und noch immer gibt es juristische Geplänkel. Überlange Verfahren sind der Grund, warum Europa im Wettbewerb zurückzufallen droht. Ein Marathonläufer, der drei Bleiwesten umgehängt kriegt – an Bürokratie, an Vorschriften, an Regulierung –, wird kaum Erster werden.

Müsste das bei der EU-Wahl Thema sein oder ist es den Wählern egal?