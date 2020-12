Finanzielles Nachspiel zum Buwog-Prozess: "Totalschaden"

Bleibt noch Grasser, der immerhin vor 15 Jahren in eine der reichsten Familien Österreichs – nämlich in den Swarovski-Clan – eingeheiratet hat. Trotz seiner schwerreichen Ehefrau Fiona Pacifico Griffini-Grasser und des jahrelangen Jetset-Lebens der beiden hat die Republik keinerlei Chancen, hier zu einer Refundierung zu kommen.

Denn in Österreich gilt die Gütertrennung. Ein Ehepartner haftet demnach nie für die Schulden der Ehefrau oder des Ehemannes.

„Einzige Ausnahme ist, wenn beim Notar ausdrücklich eine Gütergemeinschaft vereinbart wurde“, erläutert Grassers Anwalt Norbert Wess dem KURIER.

Ganz abgesehen davon, dass selbst der Kitzbüheler Wohnsitz, der über elf Millionen Euro wert ist (Unterhirzinger Hof samt 3.000 Quadratmetern Grund), zwar im Besitz von Fiona Pacifico Griffini-Grasser ist, doch das Anwesen mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot zugunsten von Fionas Mutter Marina Giori-Lhota belegt ist. Auch ein Vorkaufsrecht wurde Grassers Schwiegermutter eingeräumt.

Der Ex-Finanzminister selbst kommt aus einer wohlhabenden Klagenfurter Unternehmerfamilie. Allerdings, so gab er im KURIER-Interview an, habe er bereits alle Vermögenswerte, die in seinem Besitz waren – wie eine Liegenschaft am Wörthersee, das exklusive Penthouse in der Wiener Innenstadt – für die Begleichung der Anwalts- und Gutachterkosten verkaufen müssen.

Bleibt dem Ex-Finanzminister also nur der Gang in die Privatinsolvenz.