Wem die Abschaffung der Kalten Progression zugute kommt

Mit Jahresbeginn wurde die Kalte Progression, "Lohnfresser", wie Kanzler Karl Nehammer sie nennt, abgeschafft. Zwei Drittel werden automatisch an ErwerbstĂ€tige zurĂŒckzugeben, so die Bundesregierung. Das verbleibende Drittel soll nun laut Kanzler, Finanzminister Magnus Brunner und Sozialminister Johannes Rauch insbesondere ErwerbstĂ€tigen und Familien zugute kommen.

"1,2 Milliarden Euro gehen direkt an die Menschen zurĂŒck, die etwas leisten in unserem Land", so Nehammer. "Leistung soll sich lohnen" und: "Wer mehr arbeitet, der hat auch was davon."

Es gehe um die Entlastung von Erwerbseinkommen und Pensionen, die BekÀmpfung des ArbeitskrÀftemangels und die Entlastung von Kindern und Familien. So werden laut Bundesregierung per 1.1.2024 Sozial- und Familienleistungen (Familienbeihilfe, Mehrkindzuschlag) zur GÀnze valorisiert werden.