Länderfürsten wollen Steuerhoheit

Fünf Jahre

Wer in Österreich neue Steuern per Gesetz einführen darf, ist durch das Finanz-Verfassungs- gesetz geregelt. Den Großteil der Steuern kassiert aktuell der Bund. Der verteilt einen Teil an Länder und Gemeinden, die damit Aufgaben wie Spitäler, Lehrer (Länder) oder Kinderbetreuung und Pflege (Gemeinden) finanzieren. Die Aufteilung wird im Finanzausgleichsgesetz geregelt, das derzeit von 2008 bis 2013 gilt.

Milliardenaufteilung

Verteilt wird nach einem komplizierten Berechnungssystem. Zuletzt erhielt der Bund 67,8, die Länder 20,5 und die Gemeinden 11,7 Prozent der „gemeinschaftlichen Bundesabgaben“. Das gilt aber nicht für alle Steuern: Grundsteuer und Kommunalsteuer gehen etwa zu 96 Prozent direkt an die Gemeinden, der Wohnbauförderungsbeitrag kommt zu 80,5 Prozent den Ländern zugute.