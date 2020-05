Kanzler lässt Kassen der Bundesländer durchleuchten

„Wir prüfen, ob die Länder die Verpflichtungen, die sich aus dem Stabilitätspakt ergeben, umsetzen. Dazu gehören die Haftungsobergrenzen“, wird im Rechnungshof erläutert. Kern des Paktes, den Bund, Länder und Gemeinden 2012 erneuert haben: strenge Sparvorgaben, um bis 2016 ein Nulldefizit zu haben; ab 2017 de facto keine neuen Schulden mehr, eine „Ausgabenbremse“.

In Sachen Haftungsober­grenzen erinnere man sich: Kärnten ging Haftungen von 20 Milliarden Euro für die Landesbank Hypo ein – das Zehnfache des jährlichen Budgets von zwei Mil­liarden. Diese Haftungen wurden im Rechnungsabschluss ausgewiesen. In Tirol war das bei den Haftungen für die landeseigene Hypo nicht der Fall.

Wann rücken die obersten Prüfer aus? Und in welchem Bundesland beginnen sie? In Niederösterreich, wo mit Wohnbaudarlehen spekuliert wurde? „Es wird in allen Ländern gleichzeitig geprüft“, verlautet aus dem Rechnungshof. Gestartet werde, sobald die Untersuchung in Salzburg beendet sei – jedenfalls noch 2013. Hat die Zentrale genügend Personal für das umfangreiche Unterfangen?„Ja.“

Beschlossen worden war der Stabilitätspakt im Juli des Vorjahres, in der letzten Nationalratssitzung vor der Sommerpause. Gestern wurde er im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Spekulationsverbot muss erst abgesegnet werden. Das Burgenland verabschiedet sich in diesem Zusammenhang von einem antiquierten System – der Kameralistik, einer reinen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Das öffentliche Rechnungswesen wird auf doppelte Buchhaltung umgestellt. „Wir müssen wie eine private Firma bilanzieren, mit unserem Vermögen, mit unseren Schulden – und das in entsprechender Form gegenüberstellen“, sagt SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl. Den Rechnungshofpräsidenten freut’s. Der hat kürzlich befunden: „Die Kameralistik verschleiert die Finanzlage der Gebietskörperschaften.“