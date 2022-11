Politologe Filzmaier: "Widersprüche" im ÖVP-Ethikrat

Die Diskussion um einen möglichen Parteiausschluss Thomas Schmids durch den ÖVP-Ethikrat war auch in der ZiB2 am Donnerstagabend Thema. Politologe Peter Filzmaier zeigte sich im Interview mit Martin Thür erstmals leicht "verwundert", dass der Ethikrat "vor allem auf strafrechtliche Aspekte Bezug nimmt, und nicht auf ethische und moralische Aspekte. Das scheint ein Widerspruch in sich zu sein", so Filzmaier. Und betont: "Immerhin hat man vom Ethikrat, der vor fast zehn Jahren geschaffen wurde, endlich was gehört, zuletzt fiel er eher durch Untätigkeit auf."